Вратарю сборной РФ Сафонову запретили выезд из России из-за долгов по алиментам

По данным СМИ, спортсмен задолжал 60 млн рублей Вратарю сборной России по футболу и клуба "Краснодар" Матвею Сафонову закрыли выезд из РФ из-за долгов по алиментам, пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
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