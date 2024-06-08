Вратарю сборной РФ Сафонову запретили выезд из России из-за долгов по алиментам

По данным СМИ, спортсмен задолжал 60 млн рублей Вратарю сборной России по футболу и клуба "Краснодар" Матвею Сафонову закрыли выезд из РФ из-за долгов по алиментам, пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.