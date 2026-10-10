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Подойдёт против гиперзвуковых ракет: в США показали новый перехватчик PAC-3 Edge

Подойдёт против гиперзвуковых ракет: в США показали новый перехватчик PAC-3 Edge Lockheed Martin представила PAC-3 Edge – новый перехватчик, который должен расширить возможности американской ПВО против ракет, включая гиперзвуковые цели.

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