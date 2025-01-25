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В России ужесточили получение РВП и ВНЖ для иностранцев на основании брака

С 25 января 2025 года в России вступили в действие ряд законов, ужесточающих получение разрешения на временное пребывание (РВП) и получение вида на жительства (ВНЖ) иностранными гражданами через брак с россиянином.

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