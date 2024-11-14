Лавров оценил предложения Запада по консервации конфликта на Украине

Минские соглашения в худшем их варианте предлагает Запад для разрешения конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения, заявил глава МИД России Сергей Лавров 13 ноября в эфире телеканала «Россия-1».
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