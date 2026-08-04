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ТАСС

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В Севастополе задержали россиян за подготовку терактов по заданию Украины

В Севастополе задержали россиян за подготовку терактов по заданию Украины

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двоих россиян, планировавших теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, в том числе покушение на руководителя одного из исторических регионов России.

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