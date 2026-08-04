В Севастополе задержали россиян за подготовку терактов по заданию Украины

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двоих россиян, планировавших теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, в том числе покушение на руководителя одного из исторических регионов России.