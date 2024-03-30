Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    после этого отправлять на родину в кишлак!Видео: Сотрудники...
  • Алексей Камышов
    😂😂😂 Да кто их там, этих 3,14дарасов. разберёт...Настало время для...
  • Игорь Василевский
    А он в сознание и не приходит... То ли цукровку жрет, то ли гашиш с опиумом. Пристрастился то в памирских горах карав...Замначштаба оборо...

Московские спасатели пришли в ужас от увиденного в «Крокусе»: «Забыть и простить такое нельзя»

Московские спасатели пришли в ужас от увиденного в «Крокусе»: «Забыть и простить такое нельзя»

  Теракт в "Крокус Сити Холле" вызвал потрясение даже у опытных спасателей. Журналисты взяли интервью у тех, кто смело шел на смертельный риск, тушил пламя и выносил из здания пострадавших.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Агаларовы виноваты!
Ответить
13 час.
Надежда Кувыкина
Владельцев к ответу за свой центр, за материалы, за системы тушения и прочее. А то, пишут, страховку они получат!? Да их судить надо вместе с чиновниками, кто анты подписывал  о приёмке по материалам и инспекция пожарную, кто подмахивал за нормальное противопожарной состояние здания. Об этом пока молчат, но время, конечно, надо
Ответить
13 час.
Александр Пятнистый
Здание госкомиссией до сих пор не принято и уже никогда принято не будет. Оно по сей день имело статус &quot;строящееся&quot;...А Агаларовых точно посадить на пожизненное надо за те &quot;допущения&quot; при стройке, которые были допущены. Представляю сколько бабла им пришлось бы чиновному люду раздать, чтобы получить статус- &quot;принятО&quot;
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх