Теракт в "Крокус Сити Холле" вызвал потрясение даже у опытных спасателей. Журналисты взяли интервью у тех, кто смело шел на смертельный риск, тушил пламя и выносил из здания пострадавших.
Московские спасатели пришли в ужас от увиденного в «Крокусе»: «Забыть и простить такое нельзя»
Комментарии
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Tania Еременко
Агаларовы виноваты!
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13 час.
Надежда Кувыкина
Владельцев к ответу за свой центр, за материалы, за системы тушения и прочее. А то, пишут, страховку они получат!? Да их судить надо вместе с чиновниками, кто анты подписывал о приёмке по материалам и инспекция пожарную, кто подмахивал за нормальное противопожарной состояние здания. Об этом пока молчат, но время, конечно, надо
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13 час.
Александр Пятнистый
Здание госкомиссией до сих пор не принято и уже никогда принято не будет. Оно по сей день имело статус "строящееся"...А Агаларовых точно посадить на пожизненное надо за те "допущения" при стройке, которые были допущены. Представляю сколько бабла им пришлось бы чиновному люду раздать, чтобы получить статус- "принятО"
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8 час.
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