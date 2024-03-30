Московские спасатели пришли в ужас от увиденного в «Крокусе»: «Забыть и простить такое нельзя»

Надежда Кувыкина

Владельцев к ответу за свой центр, за материалы, за системы тушения и прочее. А то, пишут, страховку они получат!? Да их судить надо вместе с чиновниками, кто анты подписывал о приёмке по материалам и инспекция пожарную, кто подмахивал за нормальное противопожарной состояние здания. Об этом пока молчат, но время, конечно, надо