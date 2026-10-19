В серии методических совещаний в Самаре приняли участие более 500 местных педагогов, а по видеосвязи к обсуждению обновления учебных программ подключились преподаватели школы №2 имени Пушкина и центра детского творчества из Сухума.
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