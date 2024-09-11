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Ученые Новосибирска выявили экстракт для борьбы с коронавирусом

Ученые Новосибирска выявили экстракт для борьбы с коронавирусом

Ученые из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске выявили, что экстракт левзеи обладает противовирусными свойствами в отношении коронавируса SARS-CoV-2 и вируса герпеса второго типа.

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