Ученые Новосибирска выявили экстракт для борьбы с коронавирусом

Ученые из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске выявили, что экстракт левзеи обладает противовирусными свойствами в отношении коронавируса SARS-CoV-2 и вируса герпеса второго типа.
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