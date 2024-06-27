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Врач Данилова: босоногую обувь нельзя носить семи группам людей

Врач Данилова: босоногую обувь нельзя носить семи группам людей

Босоногую обувь нельзя носить людям с заболеваниями стоп и некоторыми неврологическими расстройствами, например, ДЦП, после инсульта, с нарушениями кровообращения в стопах, например, при диабетической стопе, а также с пяточной шпорой, плоскостопием или избыточным весом.

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