Врач Данилова: босоногую обувь нельзя носить семи группам людей

Босоногую обувь нельзя носить людям с заболеваниями стоп и некоторыми неврологическими расстройствами, например, ДЦП, после инсульта, с нарушениями кровообращения в стопах, например, при диабетической стопе, а также с пяточной шпорой, плоскостопием или избыточным весом.