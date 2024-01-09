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Роднина о Тутберидзе: “Все ее ученики сидят дома, а дочь выступает”

Роднина о Тутберидзе: “Все ее ученики сидят дома, а дочь выступает”

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы, Ирина Роднина, выразила свое мнение относительно адаптации Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые сменили гражданство с российского на грузинское.

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Комментарии
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Коська
ДА, грызет Ирину  простая ЗАВИСТЬ!!! Почему не ОНА!!!???
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22 час.

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