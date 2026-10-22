Дети изрисовали мемориал воинам под Краснодаром. Теперь их ищет вся станицаВ станице Старокорсунской под Краснодаром неизвестные исписали белую стену мемориала воинам.
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