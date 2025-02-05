Опрос американцев показал их отношение к Илону Маску

Около половины американцев не хотят, чтобы американский предприниматель Илон Маск имел какое-либо влияние на администрацию президента США Дональда Трампа, следует из опубликованных 6 февраля результатов совместного опроса журнала Economist и компании YouGov.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии