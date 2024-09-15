Власти Узбекистана расследуют массовое возгорание Chevrolet Lacetti

Местный комитет по конкуренции и защите прав потребителей возбудило дело против компании Uzauto Motors и дилера PSM-Avtosavdo: под расследованием завод-изготовитель популярных седанов и официальный дилер GM.
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