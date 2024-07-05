Отмена ЕГЭ и социализм

Сергей Иовенко

"против здорового капитализма"- это что за определение? Нет такого капитализма, есть только звериный оскал капитализма, когда за триста процентов готовы пойти на любые преступления. И по поводу одинаковой зарплаты при социалистическом строе, если кто не в курсе, то процентов 80 работающего населения страны трудилось по сдельной оплате труда, при которой одинаковость оплаты никак не предполагалось. А насчёт сдачи экзаменов это вообще полный бред, по принципу ОБС, тем паче сколько времени прошло, можно свистеть что хочешь, никто уже и не помнит как оно было.