Рустам Минниханов принимает участие в мероприятиях VIII курултая-съезда Духовного управления мусульман Российской Федерации и в XX Международном мусульманском форуме

Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов находится в Москве с рабочей поездкой. Основная цель - участие в VIII курултае-съезде Духовного управления мусульман Российской Федерации и XX Международном мусульманском форуме.
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