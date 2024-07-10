Прокуратура потребовала запретить рубить Шелтозерский бор

Надзорное ведомство считает незаконным строительство турбазы на Шелтозере Лесное и земельное законодательство было нарушено при передаче в собственность земельного участка в селе Шелтозеро под строительство турбазы.
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