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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть девятая: SD3M — «троечка» на тро...

Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть девятая: SD3M — «троечка» на тро...

Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть девятая: SD3M — «троечка» на троечкуПожалуй, самая ожидаемая на протяжении последних нескольких месяцев открытая генеративная модель — Stable Diffusion 3 Medium — на выходе оказалась громким пшиком.

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