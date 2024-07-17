Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть девятая: SD3M — «троечка» на тро...

Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть девятая: SD3M — «троечка» на троечкуПожалуй, самая ожидаемая на протяжении последних нескольких месяцев открытая генеративная модель — Stable Diffusion 3 Medium — на выходе оказалась громким пшиком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)