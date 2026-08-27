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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Познер: «Стиль игры «Барселоны» мне страшно нравится. В России я болел за «Торпедо», потом все стало сыпаться, и я перестал болеть за российские команды»

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, за какой российский клуб болел раньше и кому в Европе симпатизирует сейчас.

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