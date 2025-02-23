В пятницу Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально завершили развод. В этот же день 55-летняя поп-звезда дала большой концерт и не преминула шансом высказаться на горячую тему: Джей Ло едва не расплакалась, прямо со сцены перечислив все плюсы и минусы отношений.