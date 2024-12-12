Почему общественный транспорт в Симферополе работает не в полную силу?В первую очередь это связано с нехваткой водителей, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления транспорта и связи администрации города Георгий Сухацкий.
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