В России изменятся правила регистрации и освоения земельных участков

С 1 марта вступает в силу новый закон, который регулирует использование земельных участков. Теперь владельцы обязаны освоить землю не позднее, чем через три года после её приобретения, сообщает "Москва 24".
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