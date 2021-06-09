Tele2 подписала меморандум с ФАС о противодействии голосовому спаму

Tele2 подписала меморандум с ФАС о противодействии голосовому спаму

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, присоединился к инициативе ФАС по противодействию звонкам, совершенным с нарушением законодательства.

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