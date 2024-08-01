Политика как он...
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Байден пообещал помогать Израилю защищаться от Ирана

Байден пообещал помогать Израилю защищаться от Ирана

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого пообещал помощь израильскому государству со стороны Вашингтона в вопросе защиты от Ирана, передает РИА Новости.

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