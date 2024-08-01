Байден пообещал помогать Израилю защищаться от Ирана

Политика как она есть

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого пообещал помощь израильскому государству со стороны Вашингтона в вопросе защиты от Ирана, передает РИА Новости.