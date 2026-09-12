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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испанская федерация футбола поддержала жителей Сеуты на фоне миграционного кризиса: «Вы имеете право жить в мире и безопасности, наслаждаться футболом»

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лоусан и руководители региональных футбольных федераций Испании выступили с совместным обращением в поддержку жителей Сеуты.

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