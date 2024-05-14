Водолацкий: ВСУ не надеются на возможность остановить группировку «Запад»

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что на Харьковском направлении наблюдается полная деморализация украинских террористических формирований.
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