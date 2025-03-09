Литий: производитель теряет прибыль

Чистая прибыль второго по величине на планете производителя лития чилийской SQM в четвертом квартале 2024 года упала на 40% год к году на фоне выросшей выручки, которая все же не смогла покрыть потери из-за снижения цен на литий на 80% в последние два года, сообщает Reuters.