Литий: производитель теряет прибыль

Чистая прибыль второго по величине на планете производителя лития чилийской SQM в четвертом квартале 2024 года упала на 40% год к году на фоне выросшей выручки, которая все же не смогла покрыть потери из-за снижения цен на литий на 80% в последние два года, сообщает Reuters.
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