В Смоленске Госавтоинспекторы напомнили водителям о соблюдении ПДД в рамках профилактической акции «Безопасная зимняя дорога»

С наступлением зимнего периода автомобилисты начинают сталкиваться со сложными дорожными условиями, которые стремительно могут меняться за короткие промежутки времени.
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