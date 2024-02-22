Акции ИИ-компаний подскочили на 2-10% вслед за Nvidia

Акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом и полупроводниковыми чипами, выросли после того, как американская компания по разработке чипов Nvidiaпревзошла ожидания Уолл-стрит относительно прибыли в четвертом квартале в среду и прогнозировала “продолжение роста” в 2025 году и далее.