В Росводресурсах заявили о структурной нехватке воды в мире

Объемы забора воды устойчиво превышают естественное восполнение запасов, а климатические и хозяйственные факторы делают проблему необратимой в текущих моделях водопользования Человечество сталкивается с нарастающим структурным дефицитом воды, что делает водные вопросы частью глобальной климатической и внешнеполитической повестки.