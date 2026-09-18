В Росводресурсах заявили о структурной нехватке воды в мире

Объемы забора воды устойчиво превышают естественное восполнение запасов, а климатические и хозяйственные факторы делают проблему необратимой в текущих моделях водопользования Человечество сталкивается с нарастающим структурным дефицитом воды, что делает водные вопросы частью глобальной климатической и внешнеполитической повестки.
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