Звёзды с необычной внешностью

Яркая и нетипичная внешность Ирины Горбачёвой ещё со времен учёбы стала изюминкой артистки. Будучи студенткой Щукинского училища девушка уже играла характерные роли.
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