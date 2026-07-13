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Нигматуллин об ошибке Ламменса против Испании: «Неразогретый дублер дебютировал на ЧМ так, что уже через 20 минут отправил Бельгию домой»

Руслан Нигматуллин оценил ошибку вратаря сборной Бельгии Сенне Ламменса в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Испанией (1:2).

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