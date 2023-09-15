Россия сделала не шах, а мат — Гурулев о визите Ким Чен Ына

ВБ

Вячеслав Белослюдов

Как обычно желаемое за действительное. С КНДР начинать разговаривать надо было по меньшей мере года 2 назад, а не когда подгорает и дымит во всю. А то в очередной раз по кумполу долбанут, так в ответ - вот мы кааак ответим ,когда время придёт, тогда будете знать. Мы ещё только запрягаем, подготавливаемся. По морде дубиной уже колотят, а медведь всё не проснулся ⏰. Накачали видать чем то конкретно. Не баблом и виллами за кордоном? Нет? Чем тогда?