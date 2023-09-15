Наконец-то мы забыли про поклонение Европе, начали создавать новый многополярный мир, «мы живем в поворотном моменте истории, когда мы начали диктовать свои условия», заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев, комментируя визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.
Россия сделала не шах, а мат — Гурулев о визите Ким Чен Ына
Комментарии
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Александр
Воистину лучше позже,чем никогда!
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19 час.
Александр Котов
Мат то кому?
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17 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Как обычно желаемое за действительное. С КНДР начинать разговаривать надо было по меньшей мере года 2 назад, а не когда подгорает и дымит во всю. А то в очередной раз по кумполу долбанут, так в ответ - вот мы кааак ответим ,когда время придёт, тогда будете знать. Мы ещё только запрягаем, подготавливаемся. По морде дубиной уже колотят, а медведь всё не проснулся ⏰. Накачали видать чем то конкретно. Не баблом и виллами за кордоном? Нет? Чем тогда?
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5 час.
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