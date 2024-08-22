А действительно, зачем нужны срочники?

ВМ

Владимир Минаков

"«Не надо из восемнадцатилетних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать. ... " А никто и не предлагает из молодых срочников делать детей. Просто парни, призванные в армию в 18 лет - совершенно не подготовлены для боя и погибнут первыми. Они не прошли курс молодого бойца, не имеют опыта и навыков обращения с оружием. Я служил в Советской армии в начале 70--х. За 45 секунд утром встать в строй - сапоги без намотки портянок надевали, портянки - на трусы, сверху - голифе, потом гимнастёрку, в строю подпоясались ремнём... А на втором году службы - и 30 секунд на полную сборку, с намоткой портянок и в среднем темпе встать в строй - всё было доведено до автоматизма... Об обучении стрельбе вообще голяк: три патрона на курсе молодого бойца и ещё три - на годичном смотре в/ч... Только в бой таких... Год службы - только втянуться в армейский режим, вся надежда и ответственность за поручаемое задание возлагалась на бойцов второго года службы. Привлекать первогодков к участию в боях - заранее облечь их на гибель.