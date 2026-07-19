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TSMC получила в 4 раза больше заказов на 2-нм чипы, чем на предыдущем этапе перехода к 3 нм

TSMC получила в 4 раза больше заказов на 2-нм чипы, чем на предыдущем этапе перехода к 3 нм

Новый техпроцесс N2 с транзисторами GAAFET уже заинтересовал крупных клиентов и должен стать одной из ключевых производственных платформ компанииTSMC сообщила, что количество подготовленных проектов для нового 2-нм техпроцесса N2 в 4 раза превышает показатель предыдущего флагманского процесса 3 нм на аналогичной стадии развития.

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