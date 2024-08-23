Удивительное рядом: гибридная Toyota Camry с 2,5-литровым мотором оказалась экономичнее гибридной Camry с 2,0-литровым двигателем

Китайский ресурс Autohome провел тест новейшей Toyota Camry (девятого поколения) со всеми тремя моторами (один бензиновый и два гибрида) и выяснил интересное: при одинаковых условиях самая мощная версия машины потребляет меньше всего топлива.
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