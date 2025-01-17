Южная Корея, Вьетнам и Тайвань спасут нищую Европу от пошлин Трампа

Власти Южной Кореи всерьез рассматривают возможность закупки большего количества нефти и газа у США, чтобы диверсифицировать свои источники энергии, а также потенциально предотвратить угрозу предлагаемых избранным президентом Дональдом Трампом пошлин.
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