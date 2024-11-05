Перечислены самые популярные направления петербуржцев на новогодние праздники

Горожане выбирают Калининград и Мурманск Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» узнали, что самыми популярными направлениями на период новогодних праздников у жителей Петербурга стали Калининград, Мурманск и Сочи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии