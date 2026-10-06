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«Ф-1» планирует провести Гран-при в Руанде в 2030 году (RacingNews365)

По данным издания RacingNews365, ссылающегося на несколько источников в паддоке, «Формула-1» проведет Гран-при в Руанде.

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