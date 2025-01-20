ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🙏🙏🙏Царство небесное погибшим 🙏🙏🙏Число погибших пр...
  • ИгорьОвчаренко
    А на сколько процентов   депутаты увеличивают  себе зарплату и пенсии?Депутат заявил о ...
  • Эльдар Алиев
    😒🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🙏🙏🙏🇷🇺🙏🙏🙏Число погибших пр...

В Химках женщина и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме

В Химках женщина и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме

Три человека, в числе которых два ребенка, погибли в результате пожара в частном доме в Химках. Об этом 20 января сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх