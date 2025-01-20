В Химках женщина и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме

Три человека, в числе которых два ребенка, погибли в результате пожара в частном доме в Химках. Об этом 20 января сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области.
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