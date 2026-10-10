Эксперты оценили перспективы реанимации «Северных потоков» с участием американского инвестора

Тема восстановления и перезапуска с участием США подорванных в сентябре 2022 года газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» оказалась на удивление живучей.
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