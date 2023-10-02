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Ташуев о 2:0: «У «Факела» был план перепахать «Сочи». Могли забивать 5–6 мячей в первом тайме»

Ташуев о 2:0: «У «Факела» был план перепахать «Сочи». Могли забивать 5–6 мячей в первом тайме»

— Чем этот матч отличался от игры с «Рубином» [0:1]? — Мы почти не ошибались. Если ошибались, то только у штрафной соперника.

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