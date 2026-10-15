Есть вопросы важнее: саммит ЕС неожиданно отложил «на потом» обсуждение Украины На очередном саммите Евросоюза в Брюсселе впервые с начала СВО вопросы, касающиеся украинского кризиса и поддержки Киева, неожиданно решили отложить на второй день встречи.