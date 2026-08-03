Массовый переход мигрантов из Марокко в испанский эксклав Сеута зафиксирован за сутки

Испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки столкнулся с масштабным миграционным кризисом. По данным МВД Испании, за последние сутки около 49 тысяч человек незаконно пересекли границу из Марокко в Сеуту.
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