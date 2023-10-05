ASTRA: Knights of Veda начнет глобальное бета-тестирование с 8 октября 2023 г.

ASTRA: Knights of Veda — это 2D-ролевая игра, созданная FLINT и воплощенная в жизнь HYBE IM. Действие этой захватывающей игры разворачивается в средневековом фэнтезийном королевстве Планис, где тьма отбросила свою тень из-за деспотического правления безумного короля Магнуса.