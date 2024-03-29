JAMA: фармакотерапия снизила частоту повторных госпитализаций алкоголиков на 42%

Американские ученые-медики из Питтсбургского университета выяснили, что назначения лекарств для борьбы с алкогольными расстройствами помогает людям с зависимостью от спиртного реже попадать в больницы по причинам, связанным с их диагнозом.
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