Врач Волгина: нормализовать давление можно с помощью коррекции образа жизни

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала Life, что низкое артериальное давление может возникнуть по различным причинам, включая резкие изменения температуры.
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