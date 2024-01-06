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Юрист «Спартака» о возможной экстрадиции Промеса: «Этот вопрос не стоит. Приговор не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании»

Юрист «Спартака» о возможной экстрадиции Промеса: «Этот вопрос не стоит. Приговор не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании»

Ранее появилась информация, что Промес может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды на основании соответствующего договора между странами.

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