ФСБ обвинила шесть британских дипломатов в разведывательно-подрывной работе. Сотрудники спецслужбы получили документальное доказательство того, что после начала спецоперации на Украине директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании был преобразован в спецслужбу, основная задача которой - нанести России стратегическое поражение.
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