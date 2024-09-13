ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

СБ

Слава Белый

А чего ждали? Дипломаты все если не подрывной деятельностью занимаются, то разведкой уж точно на 100%. Работа у них такая. Иначе зачем они нужны вообще? Это раньше они письма возили хотя бы своим правителям, а сейчас эти правители могут просто позвонить друг другу.