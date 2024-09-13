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ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

ФСБ обвинила шесть британских дипломатов в разведывательно-подрывной работе. Сотрудники спецслужбы получили документальное доказательство того, что после начала спецоперации на Украине директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании был преобразован в спецслужбу, основная задача которой - нанести России стратегическое поражение.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
А чего ждали? Дипломаты все если не подрывной деятельностью занимаются, то разведкой уж точно на 100%. Работа у них такая. Иначе зачем они нужны вообще? Это раньше они письма возили хотя бы своим правителям, а сейчас эти правители могут просто позвонить друг другу.
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