Рубио заявил, что США продолжат оказывать внешнюю помощь в своих интересах

Государственный секретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что его страна продолжит предоставлять помощь зарубежным получателям, однако она при этом должна отвечать национальным интересам США и иметь смысл.
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