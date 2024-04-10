В Бурятии полицейские поблагодарили сотрудников банков, которые помогли пенсионеркам вовремя распознать обман и не перевести сбережения мошенникам

Врио начальника Управления МВД России по г. Улан-Удэ Григорий Смирнов поблагодарил сотрудников банковских учреждений, которые помогли пожилым горожанкам вовремя распознать обман и не перевести свои сбережения мошенникам.
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